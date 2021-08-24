Опубликованы характеристики новых флагманов Xiaomi 11T и 11T Pro

В середине сентября ожидается премьера новых смартфонов Xiaomi Mi 11T и Mi 11T Pro. Однако их характеристики уже попали в сеть, благодаря китайским пользователям.

Сообщается, что 11T будет построен на платформе MediaTek Dimensity 1200. Ему приписывают 120-герцевый экран OLED и многомодульную основную камеру с основным датчиком на 64 МР. «Прошка» получит Snapdragon 888, экран на 120 Гц на базе матрицы OLED, а также 108-мегапиксельная камера.

Помимо этого, моделям приписывают аккумулятор ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой зарядки мощностью 120 Вт, как у Mix 4. Что касается дизайна, то он повторяет решения актуальной линейки Redmi.

Данных о цене пока нет.