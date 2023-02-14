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Опрос Mamba показал, что 50% женщин отказываются от встречи при несовпадении политических взглядов

Ко дню Святого Валентина эксперты сервиса для знакомств Mamba провели опрос и выяснили, что более 40% россиян обращают внимание на политические взгляды потенциального партнера.
При этом, чаще всего на этом заостряют внимание женщины.

Какую статистику приводит сервис:

  • Более 40% россиян обращают внимание на политические взгляды потенциального партнера;
  • Женщины интересуются политическими взглядами больше, чем мужчины – более трети из них уделяют время этому вопросу сразу при знакомстве;
  • В случае расхождения взглядов и позиций почти 50% женщин откажутся от предложения встретиться вживую;
  • Каждый пятый отметил, что стал внимательнее относиться к совпадению политических взглядов, чем годом ранее.

Однако, сразу политику не все пользователи готовы обсуждать. Из опрошенных 60% считают, что на первой встрече делать этого не стоит.

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