OnePlus Watch Harry Potter Edition — новые умные часы по мотивам Гарри Поттера

На днях OnePlus представили новую версию умных часов — OnePlus Watch Harry Potter Edition. К слову, это не совсем новый девайс, а основан он на версии OnePlus Watch. На данный момент новинка доступна в Индии по цене в 225 долларов. Стоит сказать, что некоторые ресурсы новый девайс получили задолго до официальной премьеры, а поэтому, сейчас в сети можно найти не только фотографии, но и почитать отзывы о работе умных часов.

Модель OnePlus Watch Harry Potter Edition выполнена в новом цвете, в комплект поставки входит и ремешок — кожаный с тиснениями. Что касается самой упаковки, то она значительно крупнее по габаритам других коробок, в которой поставляются подобные гаджеты. И это не удивительно, ведь в ней присутствует зарядное устройство, клубная карта и естественно, множество технической документации.

OnePlus Watch Harry Potter Edition получили шесть обновленных циферблатов, а также новую анимацию включения устройства. В остальном же отличий от обычных умных часов не наблюдается. Большинство же пользователей, которые успели протестировать работу этой модели выделяют отличный экран и невероятную автономность. А вот появятся ли такие часы на мировом рынке — пока остается загадкой.