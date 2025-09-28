OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15

OnePlus раскрыла внешний вид своего нового смартфона OnePlus 15, дебют которого ожидается в ближайшее время. Соответствующие изображения и короткий видеотизер компания опубликовала на площадке Weibo.

Внешне устройство заметно отличается от предшественника — OnePlus 13. Главное новшество — необычный блок камер в форме суперэллипса. Два модуля камеры объединены в один «зрачок», а третий объектив и вспышка расположены отдельно. Подобный дизайн компания впервые опробовала в модели OnePlus 13T.

Смартфон показали в цвете Original Dune, но в продаже также ожидаются версии Absolute Black и Mist Purple. Для оригинального песочного оттенка рамки корпуса будут выполнены из «нанокерамического металла».

По словам производителя, этот материал на 134% прочнее титана, на 223% прочнее нержавеющей стали и на 344% прочнее анодированного алюминия.

Особенностями новинки станут симметричные ультратонкие рамки вокруг экрана толщиной всего 1,15 мм, экран с частотой обновления 165 Гц и новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5.