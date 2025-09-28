OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15 | The GEEK
close
Новости

OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15

Компания опубликовала промофото и короткий видеотизер смартфона.

OnePlus раскрыла внешний вид своего нового смартфона OnePlus 15, дебют которого ожидается в ближайшее время. Соответствующие изображения и короткий видеотизер компания опубликовала на площадке Weibo.

Внешне устройство заметно отличается от предшественника — OnePlus 13. Главное новшество — необычный блок камер в форме суперэллипса. Два модуля камеры объединены в один «зрачок», а третий объектив и вспышка расположены отдельно. Подобный дизайн компания впервые опробовала в модели OnePlus 13T.

Смартфон показали в цвете Original Dune, но в продаже также ожидаются версии Absolute Black и Mist Purple. Для оригинального песочного оттенка рамки корпуса будут выполнены из «нанокерамического металла».

По словам производителя, этот материал на 134% прочнее титана, на 223% прочнее нержавеющей стали и на 344% прочнее анодированного алюминия.

Особенностями новинки станут симметричные ультратонкие рамки вокруг экрана толщиной всего 1,15 мм, экран с частотой обновления 165 Гц и новейший процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5


id·211455·20250928_1800
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
HONOR Magic 8 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт
HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu
Samsung Galaxy S26 Ultra с S-Pen в корпусе показали на рендере
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold
Глобальный Xiaomi 17 может получить «урезанную» на 10% батарею
OPPO Reno 14 5G получил лимитированную версию с меняющей цвет задней панелью
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
«М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса
OnePlus 15 получит экран 165 Гц с очень тонкими рамками
OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16
На AliExpress стартовали продажи OnePlus Nord 5 и Nord CE 5
OnePlus представила Nord 5 и Nord CE5 — смартфоны с огромными батареями и достойным «железом»

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры