Xiaomi назначила дату презентации серии 17 и планшетов Pad 8

Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max станут первыми смартфонами на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5, который Qualcomm представит сегодня.
Фото аватара
Вадим Майков сегодня в 11:09

Компания Xiaomi официально подтвердила дату презентации линейки Xiaomi 17. Новые смартфоны покажут 25 сентября в Китае, одновременно с серией планшетов Pad 8.

Первые на Snapdragon 8 Elite Gen 5

Все три модели Xiaomi 17, 17 Pro и 17 Pro Max — станут первыми устройствами на базе нового процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, который Qualcomm анонсирует сегодня.

  • Xiaomi 17 позиционируется как «самый мощный стандартный флагман» бренда.
  • Xiaomi 17 Pro назван «компактным имиджевым флагманом».
  • Xiaomi 17 Pro Max — «вершина технологий Xiaomi в мобильной фотографии».

Что ожидается

  • Экраны: 6,3” OLED у 17 и 17 Pro, до 6,8” у 17 Pro Max, все — с 2K-разрешением.
  • Второй дисплей: у моделей Pro и Pro Max на задней панели для уведомлений, времени, многозадачности и AI-функций.
  • Батареи: до 7000 мА·ч у Xiaomi 17, 6300 мА·ч у 17 Pro и до 7500 мА·ч у 17 Pro Max, поддержка беспроводной зарядки.
  • Камеры: у 17 Pro и Pro Max — тройной модуль на 50 Мп (SmartSens 590 + ширик + перископ с макро), фронталка на 50 Мп с автофокусом, оптика Leica.

Контекст

Xiaomi делает ставку на энергоёмкость и камеры. Pro-версии с дополнительным дисплеем и оптикой Leica должны напрямую конкурировать с iPhone 17 Pro и Galaxy S26 Ultra.

