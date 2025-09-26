OnePlus 15 получит экран 165 Гц с очень тонкими рамками

В октябре 2025 года ожидается презентация нового смартфона OnePlus 15. Незадолго до официального анонса производитель начал раскрывать ключевые особенности будущей новинки.

Согласно официальным постерам, OnePlus 15 получит плоский экран с разрешением 1,5K, частотой обновления до 165 Гц и ультратонкими рамками толщиной всего 1,15 мм.

Смартфон будет работать на новейшем процессоре Snapdragon 8 Elite Gen 5. В тестах Geekbench устройство засветилось с 16 ГБ оперативной памяти и системой Android 16. В Китае OnePlus 15 выйдет с оболочкой ColorOS 16, а на международный рынок поступит с OxygenOS 16.

Еще одна сильная сторона устройства — аккумулятор. Его емкость составит около 7000 мАч. Он будет поддерживать быструю проводную зарядку 100 Вт и беспроводную 50 Вт.

Камеры тоже обещают быть флагманскими. Основной сенсор — 50 Мп (f/1.6, OIS), дополненный перископическим телеобъективом Samsung JN5 на 50 Мп с трехкратным зумом и сверхширокоугольной камерой.