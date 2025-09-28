Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом

Компания OPPO готовится представить свою новую флагманскую серию Find X9. Официальный анонс состоится 16 октября, однако в сеть уже утекли все характеристики базовой модели.

По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон OPPO Find X9 5G получит следующие спецификации:

6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц; Процессор: MediaTek Dimensity 9500;

MediaTek Dimensity 9500; Камеры: основная — 50 Мп, сенсор Sony LYT808; ультраширокоугольная — 50 Мп, JN5; перископ — 50 Мп, LYT600; фронтальная — 32 Мп; Дополнительно будет 2-мегапиксельный True Chroma-сенсор для более точной цветопередачи. Все камеры получат фирменную настройку Hasselblad;

7025 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт; Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков, защита по стандарту IP69;

ультразвуковой сканер отпечатков, защита по стандарту IP69; ОС: ColorOS 16 на базе Android 16.

Помимо китайской премьеры, ожидается и глобальный запуск серии. По предварительным данным, он состоится 28 октября.