Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом

Официальная презентация флагманской серии состоится 16 октября.

Компания OPPO готовится представить свою новую флагманскую серию Find X9. Официальный анонс состоится 16 октября, однако в сеть уже утекли все характеристики базовой модели.

По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон OPPO Find X9 5G получит следующие спецификации:

  • Дисплей: 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц;
  • Процессор: MediaTek Dimensity 9500;
  • Камеры:
    • основная — 50 Мп, сенсор Sony LYT808;
    • ультраширокоугольная — 50 Мп, JN5;
    • перископ — 50 Мп, LYT600;
    • фронтальная — 32 Мп;
    • Дополнительно будет 2-мегапиксельный True Chroma-сенсор для более точной цветопередачи. Все камеры получат фирменную настройку Hasselblad;
  • Аккумулятор: 7025 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт;
  • Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков, защита по стандарту IP69;
  • ОС: ColorOS 16 на базе Android 16.

Помимо китайской премьеры, ожидается и глобальный запуск серии. По предварительным данным, он состоится 28 октября.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
