Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом

Компания OPPO готовится представить свою новую флагманскую серию Find X9. Официальный анонс состоится 16 октября, однако в сеть уже утекли все характеристики базовой модели.
По данным инсайдера Digital Chat Station, смартфон OPPO Find X9 5G получит следующие спецификации:
- Дисплей: 6,59-дюймовый OLED-экран с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц;
- Процессор: MediaTek Dimensity 9500;
- Камеры:
- основная — 50 Мп, сенсор Sony LYT808;
- ультраширокоугольная — 50 Мп, JN5;
- перископ — 50 Мп, LYT600;
- фронтальная — 32 Мп;
- Дополнительно будет 2-мегапиксельный True Chroma-сенсор для более точной цветопередачи. Все камеры получат фирменную настройку Hasselblad;
- Аккумулятор: 7025 мАч с быстрой проводной зарядкой 80 Вт и беспроводной 50 Вт;
- Безопасность: ультразвуковой сканер отпечатков, защита по стандарту IP69;
- ОС: ColorOS 16 на базе Android 16.
Помимо китайской премьеры, ожидается и глобальный запуск серии. По предварительным данным, он состоится 28 октября.
Комментарии в Телеграм