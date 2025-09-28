Линейка Xiaomi 17 установила рекорд продаж в Китае через 5 минут после старта

В Китае стартовали продажи новой флагманской линейки Xiaomi 17, и интерес к ней оказался настолько высоким, что компания уже заявила о новом рекорде. По данным Xiaomi, всего за первые 5 минут после старта новинки установили рекорд по продажам среди всех китайских брендов за 2025 год во всех ценовых категориях.

Лидером продаж стал Xiaomi 17 Pro Max — именно эта модель вызвала наибольший интерес покупателей. Примечательно, что более 50% заказов пришлось на «прошки».

Xiaomi пока не раскрыла точные цифры, но столь мощный старт способен вывести линейку Xiaomi 17 в число самых успешных флагманских серий компании.