iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности | The GEEK
close
Новости

iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности

Разница есть, но она на уровне погрешности.

Автономность iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge отличается всего на одну минуту. К такому выводу пришел автор YouTube-канала «PhoneBuff», проведя тест времени работы двух новых ультратонких смартфонов.

Результаты теста:

  • iPhone Air: время работы экрана — 9 часов 58 минут, общее время работы — 25 часов 58 минут;
  • Galaxy S25 Edge: время работы экрана — 9 часов 59 минут, общее время работы — 25 часов 59 минут.

Для сравнения iPhone Air получил аккумулятор на 3149 мАч, тогда как емкость батареи его конкурента — 3900 мАч. Но несмотря на разницу в 20%, автономность устройств фактически одинаковая.

id·211502·20250928_2104
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом
Линейка Xiaomi 17 установила рекорд продаж в Китае через 5 минут после старта
Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17
Apple готовится к массовому производству MacBook Pro М5 и MacBook Air M5
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1
OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15
HONOR Magic 8 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт
HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Samsung Galaxy S26 Ultra с S-Pen в корпусе показали на рендере
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
Samsung выпустила Galaxy A36 и A56 в новых расцветках
Samsung выпустила переносной телевизор с сенсорным экраном и аккумулятором
13 смартфонов Samsung начали получать стабильную версию One UI 8
Apple перестала подписывать iOS 18.6.2 — откатиться с iOS 26 больше нельзя
Apple готовит первый MacBook Pro с сенсорным экраном 
Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold
Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры