iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности

Автономность iPhone Air и Samsung Galaxy S25 Edge отличается всего на одну минуту. К такому выводу пришел автор YouTube-канала «PhoneBuff», проведя тест времени работы двух новых ультратонких смартфонов.

Результаты теста:

iPhone Air: время работы экрана — 9 часов 58 минут, общее время работы — 25 часов 58 минут;

Galaxy S25 Edge: время работы экрана — 9 часов 59 минут, общее время работы — 25 часов 59 минут.

Для сравнения iPhone Air получил аккумулятор на 3149 мАч, тогда как емкость батареи его конкурента — 3900 мАч. Но несмотря на разницу в 20%, автономность устройств фактически одинаковая.