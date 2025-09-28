Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17 | The GEEK
close
Новости

Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17

Смартфон пополнит линейку iPhone 17 в первой половине 2026 года.

В первой половине 2026 года ожидается выход нового бюджетного смартфона Apple — iPhone 17e. Об этом рассказал авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, если раньше разница между iPhone 16 и iPhone 16e была минимальной и многим казалось, что переплата в $200 не оправдана, то теперь Apple сделает линейку смартфонов более понятной для покупателей. В итоге, бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17.

Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые детали iPhone 17e. По его словам, смартфон получит переработанный дизайн с вырезом Dynamic Island, 6,1-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц, фронтальную камеру на 12 Мп и основную на 48 Мп. Ожидается поддержка Face ID и всех стандартных функций экосистемы iOS 26.

id·211484·20250928_1944
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковое время работы в тесте автономности
Все характеристики OPPO Find X9 утекли в сеть перед анонсом
Линейка Xiaomi 17 установила рекорд продаж в Китае через 5 минут после старта
Apple готовится к массовому производству MacBook Pro М5 и MacBook Air M5
Apple готовит к выходу iOS 26.0.1
OnePlus показала дизайн нового флагмана OnePlus 15
HONOR Magic 8 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт
HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu
Apple выпустила наушники Beats Solo Buds, Studio Pro и Solo 4 в эксклюзивных цветах
Samsung Galaxy S26 Ultra с S-Pen в корпусе показали на рендере
Мировой анонс OriginOS 6 на базе Android 16 состоится 15 октября
Xiaomi может переименовать будущую раскладушку Mix Fold в Xiaomi 17 Fold
Ультратонкий iPhone Air не пользуется популярностью у россиян
«М.Видео» продлила предзаказ на iPhone 17 и другие новинки Apple из-за ажиотажного спроса
Apple перестала подписывать iOS 18.6.2 — откатиться с iOS 26 больше нельзя
Apple готовит первый MacBook Pro с сенсорным экраном 
Самый тонкий складной смартфон в мире? Утекли подробности iPhone Fold
Apple добавила пять новых языков в AirPods Live Translation с релизом iOS 26.1 beta
Складной iPhone получит титановый корпус и дизайн в стиле iPhone Air
Названы самые популярные модели линейки iPhone 17 у россиян

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  2. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  3. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры

  5. Обзор LG UltraGear 39GS95QE-B: изогнутый OLED-монитор для геймеров и киноманов

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy A36: проходной смартфон или надежный середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры