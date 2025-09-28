Марк Гурман: бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17

В первой половине 2026 года ожидается выход нового бюджетного смартфона Apple — iPhone 17e. Об этом рассказал авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман.

По его словам, если раньше разница между iPhone 16 и iPhone 16e была минимальной и многим казалось, что переплата в $200 не оправдана, то теперь Apple сделает линейку смартфонов более понятной для покупателей. В итоге, бюджетный iPhone 17e будет сильно отличаться от базового iPhone 17.

Ранее авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл некоторые детали iPhone 17e. По его словам, смартфон получит переработанный дизайн с вырезом Dynamic Island, 6,1-дюймовый экран с частотой обновления 60 Гц, фронтальную камеру на 12 Мп и основную на 48 Мп. Ожидается поддержка Face ID и всех стандартных функций экосистемы iOS 26.