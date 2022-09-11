Nvidia добавит в линейку RTX 3000 новые модели

Nvidia планирует расширить линейку RTX 3000 новыми моделями видеокарт. По словам источника, это делается для того, чтобы захватить средний ценовой сегмент, в котором сейчас растет конкуренция.

Новая версия RTX 3060 получит 8 Гб видеопамяти — на 4 Гб меньше, чем у базовой модели. Шина данных тоже уменьшится с 192 бит до 128 бит.

Стоимость нынешней версии RTX 3060 в США составляет $350. Предполагается, что обновленная видеокарта среднего сегмента будет стоить $300 или даже немного меньше.

Помимо этого, вместе с удешевленной версией должны представить обновленную RTX 3060 Ti с GDDR6X (19 Гбит/с). У нее изменится пропускная способность памяти с 448 ГБ/с до 608 ГБ/с.

Предполагается, что обновленные RTX 3000 выпустят после премьеры серии GeFore RTX 4000. Скорее всего, это произойдет в конце октября.

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