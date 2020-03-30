В Китае представили новый интернет-протокол для тотального контроля

Новый интернет-протокол Международному союзу электросвязи (International Telecommunication Union, ITU) представил Китай. По словам его создателей, он имеет множество преимуществ. Но стандарт откроет правительству массу возможностей для полной цензуры в сети.

Этот протокол нужен для замены устаревшего TCP/IP, название нововведения – New IP. Презентовала протокол компания Huawei и другие китайские телекоммуникационные операторы.

Как утверждают эксперты, New IP обеспечит более эффективную адресацию и управление сетью, чем существующий TCP/IP. Также протокол предусматривает использование cookie-файлов. Они позволят авторитарным режимам установить контроль за интернет-пользователями.

Помимо этого протокол имеет «команду отключения», которая позволит убрать из центральной сети данные, поступающие на определённый адрес или от него.

Однако есть и опасения того, что аутентификации и авторизации New IP потребует не только новых интернет-адресов, но и связанных с ними людей и отправляемых пакетов данных. В Китае ранее призывали обеспечить связь между интернет-пользователями и реальными именами. Благодаря новой технологии как раз предполагается реализация связи между людьми и их интернет-соединениями.