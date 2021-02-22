Новые данные о Redmi K40 и K40 Pro до анонса

Уже 25 февраля состоится анонс новых смартфонов Redmi K40 и K40 Pro. Но до него появились данные, которые раскрывают некоторые ключевые особенности новых устройств.

Новый тизер указывает, что Redmi K40 получит батарею на 4520 мА·ч. И это довольно странно, ведь у более мощных моделей есть куда более ёмкие аккумуляторы. При этом ранее уже было известно, что максимальная мощность зарядки может составить 33 Вт.

Также появились данные, что Redmi K40 и K40 Pro получат необычный дизайн задней панели. Так что от глянцевых «спинок» в компании явно хотят отказаться.

Другие спецификации включают в себя плоские экраны Samsung OLED последнего поколения стереодинамики и поддержку технологии Dolby Atmos, модули Wi-Fi 6, самые маленькие в мире врезанные фронтальные камеры.

Отметим, что новинкам приписывают качественный звук, благодаря поддержке Hi-Res Audio. Производитель утверждает, что динамики смартфона звучат очень хорошо.

В качестве процессоров заявлены Snapdragon 888 в Redmi K40 Pro и Snapdragon 870 в обычном K40. Цены стартуют от 465 долларов и 310 долларов соответственно.