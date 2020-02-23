Новые AirPods представят в следующем году

К сожалению, не все так хорошо с AirPods, как могло было бы быть. По мнению Минг-Чи Куо, они вряд ли выйдут в этом году. Его слова привел один зарубежный ресурс, со ссылкой на людей, близких к производственной линии Apple. Минг-Чи Куо считает, что массовое производство наушников третьего поколения начнется не раньше 2021 года. А вот второе поколение Pro-версии ждать придется еще дольше, примерно до конца следующего года, а может и начала 2022 года.

Опять же, ссылаясь на слова аналитика, AirPods вряд ли смогут предложить пользователю нечто новое в дизайне. Изменения коснутся лишь электронной начинки. Более того, Минг-Чи Куо опроверг ранее появившуюся информацию от другого инсайдера – Джона Проссера, который предположил, что AirPods выйдут уже в мае. Куо объясняет это неверным истолкованием слухов. Да, Apple готовит нечто новое, но никак не AirPods. Скорее всего, новыми наушниками станут «AirPods X», которые один в один являются аналогом BeatsX.

Скорее всего, этот девайс не получит некоторых функций оригинальной версии. Так, точно будет отсутствовать активное шумоподавление. Но от этого выиграет и пользователь, поскольку наушники получать более интересный ценник. Если же говорить о нынешней ситуации, то все большее количество пользователей обращает свое внимание на более дорогой девайс – AirPods Pro.

Если верить приведенной аналитике и прогнозам, то дальше стоит ожидать снижение спроса на AirPods на 40%, а вот AirPods Pro наоборот, становятся более желанными. А поэтому уже аналитик представил свой прогноз на второй квартал этого года. Так, количество проданных AirPods за этот период может составить 11-13 млн. экземпляров. Такая же цифра и у AirPods Pro, но только в том случае, если прогноз с увеличением интереса пользователей оправдается. В целом же, за год компания Apple может реализовать почти 90 млн. наушников, включая 55 млн. AirPods и до 35 млн. AirPods Pro.