Nothing анонсировала скорый выход Nothing OS 4.0 на базе Android 16 | The GEEK
close
Новости

Nothing анонсировала скорый выход Nothing OS 4.0 на базе Android 16

Опубликован видеотизер новой операционной системы.

Nothing анонсировала скорый выход новой версии своей прошивки Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Разработчики обещают «утонченную и переосмысленную» операционную систему.

Компания сопроводила анонс коротким видеотизером с обновленными иконками.


Обновится до Nothing OS 4.0 смогут владельцы смартфона Phone (2) и более новых устройств. А вот пользователи дебютного Phone (1) останутся без Android 16.

«Phone (1) завершил свой жизненный цикл программного обеспечения и не получит Nothing OS 4.0. Мы выполнили свое обещание по 3 годам обновлений ПО, и впереди еще год обновлений безопасности. Чтобы поблагодарить наших первых пользователей, мы работаем над программой для вас»,

— написал в соцсетях Карл Пей, генеральный директор компании Nothing.

Напомним, 18 сентября Nothing представит новые беспроводные наушники Ear (3).

id·210294·20250911_1059
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Наушники Nothing Ear (3) получили дату выхода
Наушники Nothing Headphone (1) появились в продаже в России
Nothing выдавала профессиональные фотографии со стоков за снятые на Phone (3)
Android 16 станет последним крупным обновлением ОС для 33 смартфонов Realme
Vivo готовится к запуску бета-теста OriginOS 6 на базе Android 16
Еще 9 смартфонов Samsung получат бета-версию One UI 8 в сентябре
OnePlus запустила закрытый бета-тест OxygenOS 16 на базе Android 16
Asus запустила бета-тест Android 16 для ROG Phone 9 и 9 Pro
Nothing запускает закрытый бета-тест Nothing OS 4.0 на базе Android 16
Список смартфонов Realme, которые не получат Realme UI 7.0 на базе Android 16
Инсайдер: Nothing планирует расширить линейку своих смартфонов
Nothing представила смарт-часы CMF Watch 3 Pro с автономностью до 60 дней
Стоит ли покупать CMF Buds Pro 2? Разбираем плюсы и минусы
Nothing добавила новые функции в ИИ-центр Essential Space
Стала известна возможная причина дикого перегрева Nothing Phone (3)
Более 30 смартфонов Xiaomi, Redmi и POCO не получат Android 16: список моделей
Samsung начала тестирование One UI 8 для Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4
Дизайн и основные характеристики CMF Watch 3 Pro утекли в сеть
Какие Samsung обновятся до One UI 8 на Android 16: список смартфонов и планшетов

Комментарии в Telegram

Тренд

Обзоры на The GEEK