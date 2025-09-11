Nothing анонсировала скорый выход Nothing OS 4.0 на базе Android 16

Nothing анонсировала скорый выход новой версии своей прошивки Nothing OS 4.0 на базе Android 16. Разработчики обещают «утонченную и переосмысленную» операционную систему.

Компания сопроводила анонс коротким видеотизером с обновленными иконками.

Обновится до Nothing OS 4.0 смогут владельцы смартфона Phone (2) и более новых устройств. А вот пользователи дебютного Phone (1) останутся без Android 16.

«Phone (1) завершил свой жизненный цикл программного обеспечения и не получит Nothing OS 4.0. Мы выполнили свое обещание по 3 годам обновлений ПО, и впереди еще год обновлений безопасности. Чтобы поблагодарить наших первых пользователей, мы работаем над программой для вас», — написал в соцсетях Карл Пей, генеральный директор компании Nothing.

Напомним, 18 сентября Nothing представит новые беспроводные наушники Ear (3).