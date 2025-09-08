Наушники Nothing Ear (3) получили дату выхода

Компания Nothing объявила, что новые TWS-наушники Ear (3) будут официально представлены уже 18 сентября. Соответствующий анонс появился в соцсети X.

Примечательно, что лондонская компания вновь «перешла на цифры». Например, в прошлом году вышли Ear и Ear (a). Теперь же Nothing возвращается к привычной нумерации. Это ставит новую модель в один ряд с первыми наушниками Ear (1) и Ear (2), которые вышли в 2021 и 2023 годах.

В компании объяснили, что вернули нумерацию по просьбам пользователей. Но несмотря на то, что это уже четвертое поколение, модель будет называться Ear (3).

Пока никаких официальных подробностей о характеристиках Nothing Ear (3) нет.