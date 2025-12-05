Фильм по «Острым козырькам» с Киллианом Мёрфи получил дату выхода

Премьера фильма «Острые козырьки: Бессмертный человек» состоится 6 марта 2026 года в кинотеатрах, а 20 марта — на стриминговом сервисе Netflix.

Действие фильма развернётся в Бирмингеме 1940 года. Томми Шелби (Киллиан Мёрфи) выходит из добровольного затворничества, чтобы вступить в решающее противостояние, от которого зависит не только будущее семьи, но и безопасность страны в разгар Второй мировой войны.

В полнометражной картине снялись Ребекка Фергюсон, Барри Кеоган, Стивен Грэм и другие. Режиссёром выступил Том Харпер, а сценарий написал Стивен Найт, создатель оригинального сериала.

Помимо полнометражного фильма франшиза «Острых козырьков» будет продолжена ещё двумя сезонами сериала. Новый проект сосредоточится на следующем поколении семьи Шелби. Оно вступит в борьбу за контроль над крупным проектом реконструкции Бирмингема.