Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате

В мессенджерах она разбирает сложные вопросы, помогает с учебой и создаёт картинки по запросу.
Вадим Майков сегодня в 11:22

Яндекс расширяет доступность своей нейросети Алисы. Теперь её можно использовать не только в приложении и браузере, но и в популярных мессенджерах.

С 20 сентября Алиса уже работает в мессенджере Max, а с 24 сентября появится и в Telegram.

Что умеет Алиса в мессенджерах

  • разбирать школьные задачи по 7 предметам (математика, физика, химия, биология, информатика, русский и английский);
  • пересказывать документы и выделять ключевые тезисы;
  • объяснять грамматику и помогать с эссе;
  • анализировать фотографии и даже генерировать изображения по описанию;
  • работать в «режиме рассуждений» для сложных задач, требующих аналитики.

В Max и Telegram Алиса доступна как чат-бот: с ней можно переписываться, отправлять документы и фотографии, а результат сразу пересылать друзьям, в групповые чаты или каналы.

