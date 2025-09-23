Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате

Яндекс расширяет доступность своей нейросети Алисы. Теперь её можно использовать не только в приложении и браузере, но и в популярных мессенджерах.

С 20 сентября Алиса уже работает в мессенджере Max, а с 24 сентября появится и в Telegram.

Что умеет Алиса в мессенджерах

разбирать школьные задачи по 7 предметам (математика, физика, химия, биология, информатика, русский и английский);

пересказывать документы и выделять ключевые тезисы;

объяснять грамматику и помогать с эссе;

анализировать фотографии и даже генерировать изображения по описанию;

работать в «режиме рассуждений» для сложных задач, требующих аналитики.

В Max и Telegram Алиса доступна как чат-бот: с ней можно переписываться, отправлять документы и фотографии, а результат сразу пересылать друзьям, в групповые чаты или каналы.