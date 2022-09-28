MR-гарнитура Apple получит OLEDoS дисплеи от Sony

Пока Apple готовит гарнитуру смешанной реальности, в сети всё больше появляется утечек о ней. Так стало известно, что плотность пикселей экранов будущей новинки составит внушительные 3500 PPI.

Дисплеи для устройства будут производиться по совершенно новой технологии OLEDoS (OLED на кремнии). Первым производителем и поставщиком станет Sony, а следом появятся решения от LG и Samsung Display.

Более того, следующее поколение гарнитуры может получить плотность 4000 PPI, при этом LG и Samsung заявляют о разработке дисплеев на 7000 PPI. Само по себе производство подобных дисплеев требует больших затрат. Поэтому если ценник Apple за гарнитуру окажется на уровне в $2000, то это будет более приемлемым вариантом.

По слухам, MR-гарнитура Apple будет представлена в марте 2023 года.

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