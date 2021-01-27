Meizu представит умные часы и смартфон

Мы уже не раз слышали о возможной презентации новых устройств от Meizu. На днях эта информация больше стала похожей на правду, так как одно из устройств прошло сертификацию на ресурсе CCC. Речь идет о смартфоне с индексом 18. Из данных, которые просочились в сеть, стало известно, что смартфон будет поддерживать быструю зарядку 40 и 30 Вт. А вот на CNIPO (китайское сертификационное агентство) было обнаружено еще одно устройств от Meizu.

На этот раз речь идет о девайсе с кодовым номером M007W, то есть – умных часах. На данный момент информации об устройстве совсем мало, но известно, что они получат квадратный экран и единственную кнопку, расположенную с правой стороны. Как можно видеть, есть схожесть с таким же девайсом, только от Apple.

Многие надеются, что смартфон и умные часы будут представлены на одном и том же мероприятии. Если говорить о смартфоне, то главными изменениям станут новый чипсет и дисплей. Мы уже знаем, что новый чипсет — это Snapdragon 888. Что касается дисплея, то речь идет об OLED-матрице от Samsung. Разрешение дисплея соответствует Full HD+, также не стоит забывать и о частоте обновления экрана 120 Гц.