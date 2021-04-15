Meizu начала продавать iPhone

Китайская компания Meizu сделала весьма странный шаг. В своём интернет-магазине Meizu Mall она будет продавать айфоны — но лишь в Китае и в ближайшие две недели.

Отметим, что ранее ни один производитель Android-смартфонов не решался на такой шаг. Пока неясно, что сподвигло компанию на это. Самое интересное, что в рекламном постере Meizu похвалила Apple.

Там говорится, что iPhone не уступает флагманам Meizu 18 по защищённости пользовательских данных. Также было отмечено, что продукция Apple является одновременно конкурирующей и дружественной.

Пока неясно, какие модели будут продавать. Однако, похоже, эти смартфоны компания собрала во время промо-кампании, когда айфоны меняли на скидки при покупке Meizu 18. Таким образом, компания попробует вернуть деньги, хотя бы отчасти.