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Новости

Макет iPhone 14 Pro показали на видео

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал видео с макетом iPhone 14 Pro.

На видео все то, о чем говорили инсайдеры: два выреза вместо челки, массивный блок камеры и разъем Lightning. Про последнее некоторые предполагали, что Apple выпустит iPhone с USB-C, так как в Европе приняли закон о едином стандарте. Скорее всего, купертиновцы перейдут на USB-C в iPhone 15.

Представят всю линейку iPhone, а также три версии Apple Watch и обновленные AirPods Pro уже завтра. Презентация отснята заранее, поэтому уже сегодня в сети появились скриншоты с нее. Их можно посмотреть здесь.

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Источник:
Gizchina

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