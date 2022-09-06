Макет iPhone 14 Pro показали на видео

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал видео с макетом iPhone 14 Pro.

На видео все то, о чем говорили инсайдеры: два выреза вместо челки, массивный блок камеры и разъем Lightning. Про последнее некоторые предполагали, что Apple выпустит iPhone с USB-C, так как в Европе приняли закон о едином стандарте. Скорее всего, купертиновцы перейдут на USB-C в iPhone 15.

Представят всю линейку iPhone, а также три версии Apple Watch и обновленные AirPods Pro уже завтра. Презентация отснята заранее, поэтому уже сегодня в сети появились скриншоты с нее. Их можно посмотреть здесь.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!