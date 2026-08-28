Владельцы iPhone в США смогут потребовать до $95 от Apple

Владельцы некоторых моделей iPhone в США смогут потребовать до $95 от Apple из-за задержки Siri AI. Приём заявок может начаться 21 сентября 2026 года, если предложенный юристами график одобрит суд.

По данным судебного документа, заявителей будут уведомлять с 21 сентября. Подать заявку планируется разрешить до 21 декабря.

Участниками соглашения могут стать жители США, купившие iPhone 15 Pro, 15 Pro Max или любую модель линейки iPhone 16 с 10 июня 2024 года по 29 марта 2025 года. Базовая выплата составит $25 за устройство и может вырасти до $95 при небольшом числе заявок.

Apple согласилась выплатить $250 млн для урегулирования коллективного иска. Слушание об окончательном одобрении назначено на 24 февраля 2027 года, поэтому выплаты ожидаются не раньше 2027 года.