Линейка Redmi K80 получит премиальную модель Champion Edition

По слухам, серия смартфонов Redmi K80 появится на территории Китая в ноябре 2024 года. А сегодня пользователь под ником Weibo Smart Pikachu сообщил о неназванной раннее премиальной модели — Champion Edition. Подобный опыт мы уже видели в линейке Redmi K70, когда компания сделала коллаборацию с брендом Lamborghini. Учитывая название, на этот раз можно ожидать того же.

Напомним, что Redmi K70 Pro Champion Edition отличался от обычной Pro-версии только дизайном и завышенной ценой — $1200 вместо максимальной комплектации за $620.

Согласно предыдущим утечкам от разных инсайдеров, серия Redmi K80 получит процессор Snapdragon 8 Gen 4. Но это касается только флагмана с приставкой Pro, стандартная модель будет работать на Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой аккумулятора на 5500 мАч и зарядки на 120 Вт.

Но самый приятный инсайд — наличие у Redmi K80 дисплеев 2K с разрешением 1440×3200, пиковой яркостью 4000 нит, поддержкой HDR10+, Dolby Vision и TUV Rheinland, а также изогнутым экраном в духе Redmi Note.