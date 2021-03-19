LG скоро может выпустить складной смартфон

На протяжении нескольких месяцев представители LG то и дело намекают на выход своей версии складного смартфона. Правда, это совсем не вяжется с делами мобильного подразделения компании, которое может быть продано. Более того, смартфоны компании не в состоянии конкурировать с ведущими производителями рынка, куда уж говорить о столь инновационном аппарате?

Это подтверждается и рухнувшими надеждами на выход данного девайса в марте, когда разговоры о продаже подразделения пошли более интенсивные. И несмотря на это, представители компании уверяют, что складной смартфон все еще находится в планах. И буквально сегодня обнаружилась утечка, которая подтверждает это. Сегодня был обнаружен интересный документ о сертификации устройства в агентстве Bluetooth SIG.

В данном документе аппарат имеет название LG Rollable и кодовый номер LM-R910N. Название просто не дает возможности отрицать наличие такого устройства, которое по мнению многих аналитиков может составить конкуренцию другим игрокам, выпустившим подобные девайсы.

Что касается самого аппарата, то он получил дополнительный дисплей на задней панели. Это позволяет получать высококачественные селфи за счет дисплея, на котором можно лицезреть себя. Разрешение основного дисплея составляет 1600×2428 пикселей. Основной блок камеры состоит из трех модулей, расположенных вертикально. Питаться аппарат будет от аккумулятора емкостью 4 200 мАч. Основой устройства является чипсет Snapdragon 888 и 16 ГБ ОЗУ.

Однако радоваться не стоит, ведь тут же было объявлено, что выпуск модели будет отложен до сентября этого года. Все это связано с тем, что у компании возникли проблемы с конструкцией дисплея. В особенности это касается, как говорится в заявлении, метода блокировки дисплея при его деактивации с помощью выдвижного механизма. Кроме того, упоминаются проблемы с долговечностью этого механизма. Будем надеяться, что все эти проблемы будут решены до осени и мы увидим столь интересный смартфон.