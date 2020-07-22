Камера-перископ может появиться в iPhone в 2022 году

Аналитик Минг-Чи Куо озвучил новый прогноз относительно будущих смартфонов iPhone. По его словам, компания Apple добавит камеру-перископ в свои мобильные решения в 2022 году. Поставки, по большей части, будет осуществлять компания Semco из Южной Кореи.

Перископные модули камер уже применяются во флагманах Huawei P30 Pro, Huawei P40 Pro+ и Galaxy S20 Ultra, а также в недорогих решениях Xiaomi Mi 10 Youth Edition с ценником менее 300 долларов. Однако в Купертино, похоже, не торопятся добавлять модные инновации.

Подобное уже было с подэкранным сканером отпечатка, который ожидается только в 2021 году и другими особенностями. Забавно, но хотя Apple и считается самой дорогой и технологичной корпорацией, однако китайские производители куда оперативнее добавляют новинки в свои смартфоны.

Отметим, что ранее Минг-Чи Куо уже не раз давал правдивые прогнозы относительно будущих продуктов компании. Он известен своими связями с цепочкой производственных поставок, потому получает данные «из первых рук».

Ранее в его прогнозах уже фигурировали первый MacBook Pro с экраном Retina (2012 год), iPhone 5s со сканером отпечатков пальцев Touch ID (2013 год) и многие другие.