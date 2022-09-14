Представлен iQOO Z6 Lite — первый смартфон на Snapdragon 4 Gen 1

В Индии представлен смартфон iQOO Z6 Lite, который стал первым в мире решением на базе процессора Snapdragon 4 Gen 1 с поддержкой 5G. Новинка оснащена экраном с диагональю 2408×1080 пикселей на базе матрицы IPS. Частота обновления составляет 120 Гц, а частота сенсорного слоя — 240 Гц.

Есть версии на 4+64 ГБ и 6+128 ГБ. Основная камера включает в себя сенсор на 50 + 2 МП. Фронтальная камера — 8 МП. Ёмкость батареи составляет 5000 мА·ч, мощность зарядки — 18 Вт.

В качестве ОС используется Funtouch OS 12 на базе Android 12. У новинки заявлена улучшенная система охлаждения, которая обеспечит более стабильную работу при высокой нагрузке. Обещаны синий и чёрный цвета.

Цена стартует от 13 999 рупий (около 10 500 рублей).

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