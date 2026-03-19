Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч

iQOO официально подтвердила запуск серии Z11, который состоится 26 марта. Вместе с базовой моделью представят и более доступную версию Z11x.

Главной особенностью iQOO Z11 станет аккумулятор ёмкостью 9020 мА·ч — самый большой в истории бренда. Смартфон также получит дисплей с частотой обновления 165 Гц и функциями защиты зрения.

По предварительным данным, устройство оснастят 6,83-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1,5K и чипом Dimensity 8500. В топовой конфигурации ожидается до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон будет работать на Android 16 с оболочкой OriginOS 6. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 90 Вт.

Другая модель iQOO Z11x получит более скромные характеристики: 6,76-дюймовый LCD-дисплей, процессор Dimensity 7400 и аккумулятор на 7200 мА·ч с зарядкой 44 Вт.

Обе модели представят 26 марта в Китае. Ожидается, что цена iQOO Z11 составит около 290 долларов.