iPhone 14 могут лишиться физической SIM-карты

Известный и авторитетный инсайдер Макс Вайнбах поделился в Twitter свежими слухами относительно будущей линейки iPhone 14. По его словам, американские версии смартфонов не получат физических SIM-карт.

По его данным, компания Apple обратилась к операторам связи с просьбой подготовиться к переходу на eSIM и не класть в коробки со смартфонами физические карты. Хотя слоты в них останутся, то есть конструктивных изменений не будет.

Важно отметить, что это пока не подтверждено, при этом такие изменения коснутся только «операторских» телефонов, а не всех моделей в США.

При этом ранее сообщалось, что Apple может выпустить специальные версии iPhone 14 для рынка США без физического слота для SIM-карт. Однако, по словам Вайнбаха, речи о полном отказе от физических карт пока не идёт.

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