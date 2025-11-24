iPhone Pocket превращает айфон в мучение. Но люди всё равно его хотят

Журналист Fast Company Сара Хромак протестировала iPhone Pocket — новый лимитированный аксессуар Apple, созданный в коллаборации с японским модным домом Issey Miyake. И пришла к выводу, что это один из самых красивых и самых неудобных аксессуаров, которые она когда-либо использовала.

Что выяснилось в реальном использовании

Автор купила короткую версию iPhone Pocket в Гонконге в день релиза и сразу начала носить. По её словам, аксессуар постоянно болтался на бедре и ощущался как «ненужный придаток».

Фото Bloomberg

Попытка пройти в метро, приложив iPhone к считывателю прямо через Pocket, провалилась и ей пришлось доставать смартфон. Позже в Шэньчжэне журналистка вообще забыла о наличии аксессуара и положила телефон в сумку, как делала всегда.

«Красивый объект, сомнительная практичность»

Несмотря на споры вокруг цены — $150 за короткую версию и $230 за кросс-боди, — автор признаёт, что аксессуар визуально впечатляет.

Команда Issey Miyake сделала упор на фирменные складки: Pocket меняет форму в зависимости от содержимого и не скрывает эту деформацию. Но с точки зрения функции он создаёт больше трения, чем удобства.

В Азии ношение телефона на ремешке, нормальная практика, и там Pocket уже раскупили. В США аксессуар выглядит скорее эксцентрично и «слишком дизайнерски», поэтому реакция публики оказалась смешанной: от восторга до мемов и насмешек.

Наследие Issey Miyake

Fast Company напоминает, что связь Apple с брендом уходит корнями к знаменитой чёрной водолазке Стива Джобса. Но если та стала символом практичности, то iPhone Pocket, наоборот, бросает вызов привычному минимализму.

Дизайн-студия Issey Miyake сознательно оставила аксессуар «неопределённым» в способах ношения, перекладывая ответственность за удобство на владельца. И пока это решение вызывает вопросы.

Журналистка признаётся, что аксессуар одновременно неудобный и притягательный и что она всё равно продолжает его носить. Вопрос только в том, станет ли iPhone Pocket культовым объектом или исчезнет как очередной дизайнерский эксперимент Apple.