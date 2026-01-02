Pebble вернулась с Round 2: самые тонкие E-Ink-часы за $199

Создатель Pebble Эрик Мигиковски анонсировал Pebble Round 2 — обновлённую версию одних из самых узнаваемых умных часов середины 2010-х. Новинка сохранила круглый дизайн и философию оригинала, но получила современную начинку и заметно улучшенную автономность.

Часы оснащены цветным E-Ink-дисплеем диагональю 1,3 дюйма с разрешением 260×260 пикселей. Экран полностью закрывает фронтальную панель — без массивных рамок, как у модели 2015 года. Корпус выполнен из нержавеющей стали, а толщина составляет всего 8,1 мм, что делает Round 2 самыми тонкими часами с E-Ink-экраном на рынке.

Отказ от датчика сердечного ритма здесь осознанный: Pebble делает ставку на комфорт, лёгкость и автономность, а не на спортивные функции. В результате часы работают от одного заряда от 10 до 14 дней.

Pebble Round 2 поддерживают базовый трекинг активности и сна, работают на открытой PebbleOS и совместимы с iOS и Android. Управление осуществляется кнопками и сенсорным экраном. Также доступны микрофоны для голосового ввода и ответа на сообщения.

Цена Pebble Round 2 составляет 199 долларов. Предзаказы уже открыты, старт поставок намечен на май 2026 года. Живьём часы покажут на CES 2026.