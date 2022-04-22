Apple рассказала где купить iPhone в России

С начала весны Apple закрыла свой онлайн-магазин для России. При заходе на сайт, вместо привычных товаров показывается «заглушка» с текстом, что магазин временно закрыт. Обычно такие вещи появлялись только в момент презентации и при обновлении ассортимента.

Теперь Apple нашла другой способ продавать свою продукцию, а именно показывать где и у кого её можно купить на специальной странице. Просмотреть её можно тут.

В списке официальных партнёров указываются МТС, Мегафон, Билайн, re:Store, iPort и Cstore. Другие магазины Apple почему-то не указаны, хотя правом продавать продукцию Apple обладают группа М.Видео-Эльдорадо, Связной (он же Cstore) и Ситилинк. Кроме того, в перечень не попал Tmail. Видимо в компании решила ограничиться лишь указанием главных партнёров.

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