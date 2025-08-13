Новости

iPhone 17 Pro подорожает, но с удвоенной памятью

Вадим Майков сегодня в 15:51

iPhone 17 Pro, судя по утечкам, станет ещё дороже, чем прошлогодний флагман. Китайский инсайдер Instant Digital утверждает, что стартовая цена составит $1049, что на $50 выше, чем у iPhone 16 Pro.

Чтобы сгладить эффект, Apple уберёт вариант с 128 ГБ и сделает минимальный объём памяти 256 ГБ. Такой ход уже был в случае с iPhone 16 Pro Max, и тогда маркетологи сумели подать подорожание как «больше за чуть дороже».

Ранее аналитики Jefferies тоже предупреждали о росте цен на всю линейку iPhone 17 на $50, но объясняли это пошлинами Трампа и удорожанием компонентов.

Анонс ожидается 9 сентября, продажи могут стартовать 19-го числа. Если инсайд подтвердится, любителям «прошек» придётся доплатить за вход в клуб — но хотя бы получат больше памяти на старте.

