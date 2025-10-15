Российские цены MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5

15 октября Apple представила очередное обновление для MacBook Pro и iPad Pro. Оба устройства получили ряд технических улучшений и свежий процессор M5.

В России одновременно с выходом новинок стартовали предзаказы. Крупные торговые сети предлагают устройства по следующим ценам:

MacBook Pro 14″ (M5)

16 ГБ / 512 ГБ Silver — 179 999 рублей

16 ГБ / 512 ГБ Space Black — 179 999 рублей

16 ГБ / 1 ТБ Silver — 199 999 рублей

6 ГБ / 1 ТБ Space Black — 199 999 рублей

24 ГБ / 1 ТБ Silver — 219 999 рублей

24 ГБ / 1 ТБ Space Black — 219 999 рублей

iPad Pro (M5)

11″ / 256 ГБ Wi-Fi / Space Black — 109 999 рублей

11″ / 512 ГБ Wi-Fi / Space Black — 129 999 рублей

13″ / 256 ГБ Wi-Fi / Space Black — 139 999 рублей

Серый рынок пока ценники не объявлял, но, без сомнений, они будут гораздо ниже.