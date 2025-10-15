Российские цены MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5 | The GEEK
Российские цены MacBook Pro и iPad Pro с чипом M5

Не успели выйти, а уже приём предзаказов.
Валентин Снежин сегодня в 22:20

15 октября Apple представила очередное обновление для MacBook Pro и iPad Pro. Оба устройства получили ряд технических улучшений и свежий процессор M5.

В России одновременно с выходом новинок стартовали предзаказы. Крупные торговые сети предлагают устройства по следующим ценам:

MacBook Pro 14″ (M5)

  • 16 ГБ / 512 ГБ Silver — 179 999 рублей
  • 16 ГБ / 512 ГБ Space Black — 179 999 рублей
  • 16 ГБ / 1 ТБ Silver — 199 999 рублей
  • 6 ГБ / 1 ТБ Space Black — 199 999 рублей
  • 24 ГБ / 1 ТБ Silver — 219 999 рублей
  • 24 ГБ / 1 ТБ Space Black — 219 999 рублей

iPad Pro (M5)

  • 11″ / 256 ГБ Wi-Fi / Space Black — 109 999 рублей
  • 11″ / 512 ГБ Wi-Fi / Space Black — 129 999 рублей
  • 13″ / 256 ГБ Wi-Fi / Space Black — 139 999 рублей

Серый рынок пока ценники не объявлял, но, без сомнений, они будут гораздо ниже.

Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
