Xiaomi выпустит флагманский Redmi K90 Pro Max до конца октября

Обещают самый мощный смартфон в своем ценовом сегменте.

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг официально анонсировал новый флагман бренда Redmi — Redmi K90 Pro Max. Это будет второе устройство с приставкой Pro Max в линейке компании в 2025 году.

По данным китайских инсайдеров, Redmi K90 Pro Max получит плоский экран с разрешением 2К, процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, самую большую в серии батарею с поддержкой 100-Вт зарядки и перископ.

Новинку представят до конца октября, а ее стартовая цена составит около 4000 юаней (~44 200 рублей).

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
