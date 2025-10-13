Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч поступил в продажу в России | The GEEK
close
Новости

Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч поступил в продажу в России

Смартфон получил водозащиту по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K и крепкий корпус.

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи нового ударопрочного смартфона HONOR X9d, который официально представили в конце сентября.

Главные особенности устройства — повышенная прочность и защита по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K. Смартфон выдерживает падения с высоты до 2,5 метра, а трехуровневая защита от воды позволяет погружать его на глубину до 1,5 метра на 30 минут. Кроме того, устройство спокойно переносит контакт с горячей водой (до 80°C) и струи под высоким давлением.

HONOR X9d оснащен мощной батареей емкостью 8300 мАч, обеспечивающей до 3 дней активной работы без подзарядки. По словам производителя, аккумулятор сохранит до 80% своей емкости даже спустя 6 лет использования. Подробнее о характеристиках смартфона читайте по ссылке.

С 13 октября модель доступна в России в четырех цветах: терракотовом, графитовом, мятном и золотистом. Цены:

  • HONOR X9d (8/256 ГБ) — 33 990 рублей;
  • HONOR X9d (12/256 ГБ) — 36 990 рублей.

До 23 октября действует специальное предложение: скидка 4000 рублей на покупку и расширенное сервисное обслуживание, включая замену экрана или задней панели в течение одного года после покупки, возможность замены смартфона на новый при обнаружении заводского дефекта в течение 6 месяцев после покупки.

id·212411·20251013_1211
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
Почти 20 смартфонов и планшетов Xioami, Redmi и Poco получат HyperOS 3 в октябре
Apple готовит к выходу iOS 26.0.2
HONOR MagicPad 3 Pro установил новый рекорд в AnTuTu
OPPO готовит Reno 15 Pro Max — смартфон с 200-Мп камерой и мощной начинкой
iQOO 15 распаковали на видео до официального анонса
Transsion готовится возродить BlackBerry в 2026 году
Samsung представила Galaxy W26 — премиальный Galaxy Z Fold 7 в новом дизайне
Telegram обновился и получил дизайн с «жидким стеклом» в стиле iOS 26
Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Pro показали на официальных рендерах
В России стартовали продажи новой серии смартфонов HUAWEI nova 14
Стало известно, какие смартфоны Vivo и iQOO получат бета-версию OriginOS 6
HONOR объявила дату презентации флагманов Magic 8 и Magic 8 Pro
Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч выйдет в России
Характеристики HONOR Magic 8 и Magic 8 Pro утекли в сеть перед анонсом
HONOR Magic 8 Pro показал один из лучших результатов в Geekbench
Ударопрочный HONOR X7d с батареей 6500 мАч вышел в России по цене от 17 999 рублей
HONOR Magic 8 Pro получит поддержку быстрой зарядки мощностью 120 Вт
HONOR Magic 8 показал рекордный результат в AnTuTu
Флагманский HONOR Magic 8 красуется на «живых» фото
Характеристики HONOR 500 Pro утекли в сеть до анонса

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Честный обзор Nothing Headphone (1): месяц без розовых очков

    Обзоры

  2. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  4. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  5. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  6. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры
Смотреть все обзоры