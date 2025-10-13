Ударопрочный HONOR X9d с гигантской батареей на 8300 мАч поступил в продажу в России

В российских магазинах электроники и на маркетплейсах начались продажи нового ударопрочного смартфона HONOR X9d, который официально представили в конце сентября.

Главные особенности устройства — повышенная прочность и защита по стандартам IP66/IP68/IP69/IP69K. Смартфон выдерживает падения с высоты до 2,5 метра, а трехуровневая защита от воды позволяет погружать его на глубину до 1,5 метра на 30 минут. Кроме того, устройство спокойно переносит контакт с горячей водой (до 80°C) и струи под высоким давлением.

HONOR X9d оснащен мощной батареей емкостью 8300 мАч, обеспечивающей до 3 дней активной работы без подзарядки. По словам производителя, аккумулятор сохранит до 80% своей емкости даже спустя 6 лет использования. Подробнее о характеристиках смартфона читайте по ссылке.

С 13 октября модель доступна в России в четырех цветах: терракотовом, графитовом, мятном и золотистом. Цены:

HONOR X9d (8/256 ГБ) — 33 990 рублей;

HONOR X9d (12/256 ГБ) — 36 990 рублей.

До 23 октября действует специальное предложение: скидка 4000 рублей на покупку и расширенное сервисное обслуживание, включая замену экрана или задней панели в течение одного года после покупки, возможность замены смартфона на новый при обнаружении заводского дефекта в течение 6 месяцев после покупки.