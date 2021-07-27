iPhone 14 Pro получит титановый корпус

Новые модели iPhone 14 Pro будут иметь в корпусе титан. Об этом стало известно из сообщения для инвесторов китайского офиса JP Morgan Chase. Вполне возможно, что титан будет использовать в качестве вставок, но никак не заменит собой весь корпус.

Титан заметно прочнее большинства металлов и в три раза прочнее нержавеющей стали, которая сейчас используется в iPhone 12 Pro. Кроме того, он легче. Единственным минусом может послужить появление пятен, а это уже заметно ударит по внешнему виду устройства.

Сейчас Apple использует титановый сплав в некоторых моделях Watch Series 6 и в кредитной банковской карте Apple Card.

Если верить информации, то титан появится только в старших версиях iPhone 14 с приставкой Pro. Появление новой серии ожидается в 2022 году.