Продажи iPhone 14 Plus оказались ниже ожидаемого

Аналитики DigiTimes рассказали, что продажи iPhone 14 Plus оказались значительно ниже ожидаемого. Хотя Apple надеялась, что спрос на версию Plus будет перекрывать низкие продажи iPhone 14.

Сообщается, что интерес пользователей перебили восторженные отзывы на Pro-версии. Если продажи iPhone 14 и 14 Plus останутся на прежнем уровне Apple может сократить заказы компонентов для производства этих смартфонов во второй половине октября. При этом аналитики утверждают, что до конца года купертиновцы выпустят около 90 миллионов новых iPhone, но этот показатель может упасть до 80 миллионов единиц из-за «вялого спроса».

Другие аналитики Минг-Чи Куо и Росс Янг информацию с неравномерным спросом на базовые и Pro-версии подтверждают. По словам Росса Янга, заказы на панели для iPhone 14 упали на 38% по сравнению с iPhone 13 в то же время в прошлом году. К тому же, на вторичном рынке iPhone 14 и iPhone 14 Plus теряют свою стоимость в два раза быстрее, чем iPhone 13 mini и iPhone 13 в прошлом году.

Зато спрос на флагманские iPhone 14 Pro и 14 Pro Max остается высоким. По слухам, Apple перенесла часть мощности производства с базовых на Pro-версии и нарастила поставки компонентов для последних.

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