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Новости

iPhone 12 и iPhone 13 могут не получить дисплей на 120 Гц

И какой день без новостей от Apple, а точнее, слухов относительно их устройств. На этот раз идет речь и будущей линейке смартфонов iPhone 12. Многие пользователи не то, чтобы ждали, они были уверены, что если не в этом, то в следующем году компания выпустит смартфоны с увеличенной частотой обновления дисплея. Но видимо, этому не бывать.

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Столь пессимистичные высказывания все чаще стали витать в сети, да и СМИ их всячески поддерживают, ссылаясь на поставщиков комплектующих. Отметим, что это еще одна негативная новость для почитателей продукции Apple, ведь недавно было объявлено об урезанном комплекте поставки.

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Так вот, СМИ уверяют нас, что ни в этом году, ни в следующем ожидать появление дисплеев с частотой обновления 90 или 120 Гц не стоит. Хотя на платформе Android эта функция стала уже популярной и привычной. Почему же это происходит? Здесь все заключается в финансовой стороне и об этом объяснил один из сотрудников компании.

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В том случае, если Apple захочет внедрить эту функцию в свои смартфоны, девайсы подорожают еще больше, а это повлияет на количество покупок. Если оставлять цены на таком же уровне, то компания недополучит прибыли. Оба варианта предусматривают потерю прибыли от продаж, а это не устраивает производителя. Поэтому выход один: остаться при своем.

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Михаил Дулуб

Михаил Дулуб

Настоящий гик, любитель современных девайсов, хожу с Nokia 3310.
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