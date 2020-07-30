iPhone 12 и iPhone 13 могут не получить дисплей на 120 Гц

И какой день без новостей от Apple, а точнее, слухов относительно их устройств. На этот раз идет речь и будущей линейке смартфонов iPhone 12. Многие пользователи не то, чтобы ждали, они были уверены, что если не в этом, то в следующем году компания выпустит смартфоны с увеличенной частотой обновления дисплея. Но видимо, этому не бывать.

Столь пессимистичные высказывания все чаще стали витать в сети, да и СМИ их всячески поддерживают, ссылаясь на поставщиков комплектующих. Отметим, что это еще одна негативная новость для почитателей продукции Apple, ведь недавно было объявлено об урезанном комплекте поставки.

Так вот, СМИ уверяют нас, что ни в этом году, ни в следующем ожидать появление дисплеев с частотой обновления 90 или 120 Гц не стоит. Хотя на платформе Android эта функция стала уже популярной и привычной. Почему же это происходит? Здесь все заключается в финансовой стороне и об этом объяснил один из сотрудников компании.

В том случае, если Apple захочет внедрить эту функцию в свои смартфоны, девайсы подорожают еще больше, а это повлияет на количество покупок. Если оставлять цены на таком же уровне, то компания недополучит прибыли. Оба варианта предусматривают потерю прибыли от продаж, а это не устраивает производителя. Поэтому выход один: остаться при своем.