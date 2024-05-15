iOS 17.5 вернула на айфоны давно удаленные фотографии

Пользователи Reddit сообщили, что свежая версия iOS 17.5, которая была выпущена в понедельник, принесла в их жизнь неожиданный баг. Так на некоторых iPhone и iPad в приложении «Фото» появились давно удаленные снимки. И речь не идет о функции «Недавно удаленные», которая хранит данные месяц. В данном случае неожиданно восстановленным кадрам по несколько месяцев, а то и лет.

Пока что Apple никак не комментировала проблему, но владельцы продукции беспокоятся за сохранность и конфиденциальность данных.

Некоторые предполагают, что ошибка вызвана из-за переиндексации библиотек, которую могла начать новая версия iOS. Но это никак не объясняет тот факт, что система хранит фото, удаленные много лет назад.