Инсайдер назвал дату выхода Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro

Традиционно сразу после презентации флагманского чипа Snapdragon от Qualcomm.

Линейка Xiaomi 16 может быть представлена раньше обычного — не в октябре, как прошлогодние Xiaomi 15, а уже в конце сентября. Об этом рассказал на китайской платформе Weibo авторитетный инсайдер Digital Chat Station.

По его словам, серия смартфонов Xiaomi 16 может дебютировать в период с 24 по 26 сентября. Другие источники вероятной датой премьеры называют четверг, 25 сентября.

Информатор также рассказал, что Qualcomm представит 23 сентября новый флагманский процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 (или Snapdragon 8 Elite 2), а MediaTek анонсирует 22 сентября — Dimensity 9500.

Напомним, в номерной линейке Xiaomi ожидаются три смартфона:

  • Xiaomi 16;
  • Xiaomi 16 Pro;
  • Xiaomi 16 Pro Mini (название пока условное).

Все они уже прошли сертификацию 3C. Согласно утечкам, Xiaomi 16 и 16 Pro Mini получат 6,3-дюймовые дисплеи, а старшая версия предложит экран на 6,8 дюйма. При этом все новинки получат быструю проводную зарядку 100 Вт.

Традиционно, серия Xiaomi 16 станет одной из первых, кто выйдет с новым флагманским чипсетом Qualcomm. «Из коробки» работать они будут на HyperOS 3, которую представили 28 августа.

id·209407·20250901_1838
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
