Xiaomi представила HyperOS 3 на Android 16: что нового

Открытая бета-версия HyperOS 3 выйдет 29 августа.

Xiaomi официально представила HyperOS 3 — новое крупное обновление своей фирменной оболочки на базе Android 16. Главные изменения коснулись дизайна рабочего стола и экрана блокировки, а также добавления новых функций, таких как Super Island и видеоповтор на iPad.

Экран блокировки теперь поддерживает больше настроек: пользователи смогут выбирать часы и обои, включая динамические обои, созданные с помощью ИИ. Рабочий стол обновился — изменились иконки, строка состояния и сетка приложений.

hyperos-3-broschure-2-1
hyperos-3-broschure-4-1
hyperos-3-broschure-1-1
hyperos-3-broschure-3-1

Super Island — аналог функции Dynamic Island на iPhone — делится на основную часть с ключевой информацией и дополнительную с иконкой приложения. Есть и третье окно с расширенными данными, которые открываются при нажатии на Super Island.

xiaomi-hyperos-3-dynamic-island-1

Новая функция видеоповтора позволит транслировать экран смартфона Xiaomi на iPad, аналогично приложению «Видеоповтор iPhone» на macOS.

Разработчики отметили улучшение производительности: HyperOS 3 стала более энергоэффективной, плавной и быстрой по сравнению с предыдущими версиями. В систему добавили более 100 улучшений, включая настраиваемые фотоальбомы, персонализированные циклы будильника, расширенные ИИ-функции, быстрое удаление непрочитанных сообщений и блокировку экрана по двойному тапу.

hyperos-3-top-feautres-3
hyperos-3-top-feautres-4
hyperos-3-top-feautres-5

Открытая бета-версия HyperOS 3 выйдет 29 августа на следующих смартфонах. Дата полноценного релиза системы пока неизвестна.

Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
