iMessage получит новые полезные функции в iOS 14
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Новости

iMessage получит новые полезные функции в iOS 14

В коде iOS 14 нашли много интересного. Например, изображение полноразмерных наушников Apple и новые функции iMessage.

С новой прошивкой пользователи смогут упоминать какой-либо контакт в групповом чате. Такая возможность уже есть практически во всех мессенджерах, а теперь появится и в iMessage. Также в групповых чатах появится своеобразный индикатор, который позволит отмечать последнее сообщение как непрочитанное.

IOS 14

Помимо этого, пользователи смогут удалять сообщения после отправки. Обычно у этой функции бывает временное ограничение, в течение которого разрешается удаление. Сколько будет длится этот период в iMessage пока не раскрывается.

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