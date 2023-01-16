Игровой смартфон Red Magic 8 Pro скоро появится на глобальном рынке

Флагманский игровой смартфон Red Magic 8 Pro всё-таки доберётся до глобального рынка в феврале. В продаже появится сразу две версии: Red Magic 8 Pro Matte и Red Magic 8 Pro Void. Первая оснащается непрозрачной задней панелью, а вторая — прозрачной.

Matte получила по 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной флеш-памяти. Версия Void помощнее и уже обладает 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ. Оба смартфона работают от аккумулятора на 6000 мАч и в отличие от китайской версии, зарядка будет уменьшена с 80/165 Вт до 65 Вт. Другие параметры без изменений.

Выход смартфонов на глобальном рынке состоится 2 февраля. Стоимость Red Magic 8 Pro Matte составит $649 (~44 300 рублей), а Void — $799 (~54 500 рублей).