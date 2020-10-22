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Новости

HUAWEI показала смарт-очки HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II

Кроме анонса новых смартфонов HUAWEI Mate 40 Pro, HUAWEI представила смарт-очки нового поколения HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II.

Аксессуар предлагает дизайн премиального бренда солнцезащитных очков GENTLE MONSTER, а также актуальные инновации в сфере аудио, эргономики и искусственного интеллекта. Компания рассчитывает, что коллекция HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II сформирует новый сегмент рынка умных аксессуаров.

Коллекция Eyewear II сочетает фирменный дизайн GENTLE MONSTER и предлагает широкий выбор как очков для коррекции зрения, так и солнцезащитных очков, разработанных в сотрудничестве с технологиями HUAWEI.

  • Smart Lang
  • Smart Myma

Ультратонкий широкоамплитудный динамик полуоткрытого типа гарантирует чёткое стереозвучание при любых внешних условиях. Функция Smart Interaction превращает очки в персонального помощника, который предлагает доступ к различной информации, интуитивное взаимодействие, но и обеспечивает новый уровень использования умных носимых устройств.

Тонкие дужки часов изготовлены из титана и пластика, что обеспечивает прочность при малом весе. Петли крепления дужек, выполненные из эластичного титанового материала. По сравнению с первым поколением, изгиб дужки HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II увеличен с 12° до 20° для лучшего прилегания.

  • Smart Havana
  • Smart Kubo

HUAWEI Eyewear II получили высокоамплитудные динамики, обеспечивающие расширенный диапазон звучания. На дужках расположены специальные звуковые каналы, предотвращающие рассеивание звука. Благодаря технологии адаптивной настройки громкости очки HUAWEI Eyewear II могут автоматически понижать мощность звука в зависимости от окружающей обстановки, что гарантирует отличную слышимость для пользователя при минимальном воздействии на окружающих.

Очки поддерживают новую систему интуитивного управления жестами. Для сопряжения с мобильным устройством необходимо слегка коснуться левой дужки. Голосовой помощник активируется двойным касанием по левой дужке. Кроме того, очки поддерживают свайпы – чтобы переключиться на следующую или предыдущую композицию или отрегулировать громкость, пользователю достаточно провести пальцем по дужкам без необходимости доставать смартфон.

  • Smart Kubo 2
  • Smart Lang 1

Специальные алгоритмы определяют, когда пользователь надевает и снимает очки, или запускают соответствующие сценарии – например, ставя на паузу воспроизведение музыки и вновь возобновляя его, если пользователь надел устройство обратно в течение трех минут. Если пользователь отложит на время свои очки, а потом снова наденет их, на экране смартфона появится окно, позволяющее быстро проверить уровень заряда аккумулятора. Нажав на всплывающее окно, можно перейти к настройкам устройства, чтобы получить более подробную информацию. Очки Eyewear II получили мощный аккумулятор, позволяющий работать без подзарядки в режиме воспроизведения музыки до 5 часов. Подзарядка происходить беспроводным методом на базе NFC.

HUAWEI × GENTLE MONSTER Eyewear II официально поступят в продажу с октября, стоимость составит от 299 евро.

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Источник:
The GEEK
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Пишу про Apple и интересные штуки. Очень зависимая от кофеина форма жизни.

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