Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода

Флагманская линейка Ultra давно перестала быть просто «старшей моделью Galaxy S». Для Samsung серия Ultra стала витриной технологий, полигоном для экспериментов и способом показать, куда движется весь Android-сегмент. Galaxy S26 Ultra в этом смысле выглядит особенно показательным.
На момент начала 2026 года вокруг устройства уже накопилось достаточно утечек, рендеров и противоречивых инсайдов, чтобы сложить общую картину. Ниже — разбор всего, что на данный момент известно о Samsung Galaxy S26 Ultra.
Дизайн и корпус
Первые официальные промо-материалы, опубликованные инсайдером Эван Бласс, подтвердили то, о чём говорили CAD-рендеры ещё осенью 2025 года.
Galaxy S26 Ultra стал заметно мягче визуально:
- углы корпуса скруглены сильнее, чем у S25 Ultra
- общая геометрия выглядит менее «кирпичной»
- смартфон воспринимается ближе к Fold-эстетике, чем к прошлым Ultra
Блок камер переработан. Три крупных сенсора теперь расположены вертикально и объединены общим островком, напоминающим модуль камеры у Galaxy Z Fold 7.
Кнопки питания и громкости остались на привычных местах. Стилус S Pen по-прежнему встроен в корпус, что подтверждено как рендерами, так и утечками от Ice Universe.
Цвета и маркетинг
Официальное промо показало Galaxy S26 Ultra в фирменном цвете UltraViolet (ультравиолет). По описанию инсайдеров, именно он станет ключевым для рекламной кампании. Samsung явно делает ставку на визуальную идентичность Ultra, как отдельного бренда внутри линейки Galaxy.
Ранее в сети появлялись макеты устройства в серебристом, золотистом и оранжевом цветах. Оранжевый вариант вызвал особенно бурную реакцию, поскольку его сравнили с оранжевым iPhone 17 Pro. В Samsung тут же начали обвинять в копировании.
Однако стоит учитывать важный момент: подлинность тех макетов так и не была подтверждена. Более того, OnLeaks публично усомнился в их происхождении, предположив, что изображения могли быть сгенерированы ИИ.
На данный момент единственный цвет, который можно считать подтверждённым — UltraViolet.
Экран
Если утечки подтвердятся, дисплей станет одной из главных причин существования Galaxy S26 Ultra. По данным сразу нескольких источников, Samsung готовит новое поколение защитного стекла Gorilla Glass с тремя ключевыми особенностями:
- встроенное антибликовое покрытие
- повышенная защита от повреждений
- технология приватного отображения
Функция Privacy Display будет эксклюзивной для модели Ultra. Экран станет менее читаемым под углом, что решает проблему «подсматривания» в общественных местах без использования плёнок.
Дополнительно ожидается внедрение технологии Color Filter on Encapsulation, уже применяемой в складных смартфонах Samsung. Она позволяет убрать поляризатор, сделать панель тоньше и повысить энергоэффективность.
Реакция рынка на утечки оказалась показательной. Китайские производители аксессуаров уже выразили недовольство, так как подобные экраны делают защитные стёкла и плёнки менее востребованными.
Камеры
Подробных характеристик камер пока нет, но по утечкам можно сделать несколько выводов:
- Samsung продолжает ставку на крупные сенсоры
- конфигурация камер стала более унифицированной
- упор делается на алгоритмы и обработку
- 200 Мп, как база
Вероятно, Ultra снова станет эталоном по зуму и ночной съёмке. Кардинального редизайна камеры ждать не стоит, но переработка модуля намекает на обновление сенсоров и оптики.
Батарея и зарядка
По одной версии, Galaxy S26 Ultra получит аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки 65 Вт. Такой апгрейд стал бы самым значительным за последние годы и позволил Samsung наконец выйти из тени китайских брендов по скорости зарядки.
По другой версии, озвученной инсайдером Ice Universe, ёмкость останется на уровне 5000 мАч, а зарядка ограничится 60 Вт.
Точка соприкосновения у всех инсайдов одна:
- зарядка станет быстрее, чем 45 Вт
- появится поддержка беспроводной Qi2 до 25 Вт
- корпус при этом станет тоньше
По слухам, толщина Galaxy S26 Ultra может составить около 7,9 мм, что выглядит особенно интересно на фоне возможного роста батареи.
S Pen
Несмотря на слухи прошлых лет, Samsung не отказывается от встроенного S Pen. Стилус снова будет размещён в корпусе и остаётся важной частью философии Ultra.
Никаких данных о радикальных изменениях в самом S Pen пока нет. Скорее всего, речь идёт о точечной оптимизации и улучшении отклика, а не о новых функциях.
Дата презентации и старт продаж
По текущим данным:
- презентация серии Galaxy S26 ожидается 25 февраля 2026 года
- мероприятие пройдёт в Сан-Франциско
- старт продаж намечен на 11 марта
Официального подтверждения этих дат пока нет, но они совпадают с типичным графиком Samsung последних лет.
Цена
По предварительным данным, Samsung Galaxy S26 Ultra подорожает незначительно. На домашнем рынке в Южной Корее цена может вырасти примерно на 6% — до 1,8 млн вон. Причина банальная: рост стоимости памяти.
Если аналогичный сценарий повторится в США, базовая версия 12/256 ГБ может подорожать с $1300 до $1380–1400.
Существенным ростом это назвать сложно, но для Ultra-линейки такой шаг выглядит ожидаемым.
Предварительный вывод
Если слухи про дисплей и зарядку подтвердятся, S26 Ultra станет одним из самых технологически насыщенных смартфонов 2026 года.
Главный вопрос остаётся прежним: насколько все эти улучшения будут заметны в реальной жизни, а не только на слайдах презентации. Ответ на него мы получим уже после анонса.
