Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода

Флагманская линейка Ultra давно перестала быть просто «старшей моделью Galaxy S». Для Samsung серия Ultra стала витриной технологий, полигоном для экспериментов и способом показать, куда движется весь Android-сегмент. Galaxy S26 Ultra в этом смысле выглядит особенно показательным.

На момент начала 2026 года вокруг устройства уже накопилось достаточно утечек, рендеров и противоречивых инсайдов, чтобы сложить общую картину. Ниже — разбор всего, что на данный момент известно о Samsung Galaxy S26 Ultra.

Дизайн и корпус

Первые официальные промо-материалы, опубликованные инсайдером Эван Бласс, подтвердили то, о чём говорили CAD-рендеры ещё осенью 2025 года.

Galaxy S26 Ultra стал заметно мягче визуально:

углы корпуса скруглены сильнее, чем у S25 Ultra

общая геометрия выглядит менее «кирпичной»

смартфон воспринимается ближе к Fold-эстетике, чем к прошлым Ultra

Блок камер переработан. Три крупных сенсора теперь расположены вертикально и объединены общим островком, напоминающим модуль камеры у Galaxy Z Fold 7.

Кнопки питания и громкости остались на привычных местах. Стилус S Pen по-прежнему встроен в корпус, что подтверждено как рендерами, так и утечками от Ice Universe.

Цвета и маркетинг

Официальное промо показало Galaxy S26 Ultra в фирменном цвете UltraViolet (ультравиолет). По описанию инсайдеров, именно он станет ключевым для рекламной кампании. Samsung явно делает ставку на визуальную идентичность Ultra, как отдельного бренда внутри линейки Galaxy.

Ранее в сети появлялись макеты устройства в серебристом, золотистом и оранжевом цветах. Оранжевый вариант вызвал особенно бурную реакцию, поскольку его сравнили с оранжевым iPhone 17 Pro. В Samsung тут же начали обвинять в копировании.

Однако стоит учитывать важный момент: подлинность тех макетов так и не была подтверждена. Более того, OnLeaks публично усомнился в их происхождении, предположив, что изображения могли быть сгенерированы ИИ.

На данный момент единственный цвет, который можно считать подтверждённым — UltraViolet.

Экран

Если утечки подтвердятся, дисплей станет одной из главных причин существования Galaxy S26 Ultra. По данным сразу нескольких источников, Samsung готовит новое поколение защитного стекла Gorilla Glass с тремя ключевыми особенностями:

встроенное антибликовое покрытие

повышенная защита от повреждений

технология приватного отображения

Функция Privacy Display будет эксклюзивной для модели Ultra. Экран станет менее читаемым под углом, что решает проблему «подсматривания» в общественных местах без использования плёнок.

Дополнительно ожидается внедрение технологии Color Filter on Encapsulation, уже применяемой в складных смартфонах Samsung. Она позволяет убрать поляризатор, сделать панель тоньше и повысить энергоэффективность.

Реакция рынка на утечки оказалась показательной. Китайские производители аксессуаров уже выразили недовольство, так как подобные экраны делают защитные стёкла и плёнки менее востребованными.

Камеры

Подробных характеристик камер пока нет, но по утечкам можно сделать несколько выводов:

Samsung продолжает ставку на крупные сенсоры

конфигурация камер стала более унифицированной

упор делается на алгоритмы и обработку

200 Мп, как база

Вероятно, Ultra снова станет эталоном по зуму и ночной съёмке. Кардинального редизайна камеры ждать не стоит, но переработка модуля намекает на обновление сенсоров и оптики.

Батарея и зарядка

По одной версии, Galaxy S26 Ultra получит аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки 65 Вт. Такой апгрейд стал бы самым значительным за последние годы и позволил Samsung наконец выйти из тени китайских брендов по скорости зарядки.

По другой версии, озвученной инсайдером Ice Universe, ёмкость останется на уровне 5000 мАч, а зарядка ограничится 60 Вт.

Точка соприкосновения у всех инсайдов одна:

зарядка станет быстрее, чем 45 Вт

появится поддержка беспроводной Qi2 до 25 Вт

корпус при этом станет тоньше

По слухам, толщина Galaxy S26 Ultra может составить около 7,9 мм, что выглядит особенно интересно на фоне возможного роста батареи.

S Pen

Несмотря на слухи прошлых лет, Samsung не отказывается от встроенного S Pen. Стилус снова будет размещён в корпусе и остаётся важной частью философии Ultra.

Никаких данных о радикальных изменениях в самом S Pen пока нет. Скорее всего, речь идёт о точечной оптимизации и улучшении отклика, а не о новых функциях.

Дата презентации и старт продаж

По текущим данным:

презентация серии Galaxy S26 ожидается 25 февраля 2026 года

мероприятие пройдёт в Сан-Франциско

старт продаж намечен на 11 марта

Официального подтверждения этих дат пока нет, но они совпадают с типичным графиком Samsung последних лет.

Цена

По предварительным данным, Samsung Galaxy S26 Ultra подорожает незначительно. На домашнем рынке в Южной Корее цена может вырасти примерно на 6% — до 1,8 млн вон. Причина банальная: рост стоимости памяти.

Если аналогичный сценарий повторится в США, базовая версия 12/256 ГБ может подорожать с $1300 до $1380–1400.

Существенным ростом это назвать сложно, но для Ultra-линейки такой шаг выглядит ожидаемым.

Предварительный вывод

Если слухи про дисплей и зарядку подтвердятся, S26 Ultra станет одним из самых технологически насыщенных смартфонов 2026 года.

Главный вопрос остаётся прежним: насколько все эти улучшения будут заметны в реальной жизни, а не только на слайдах презентации. Ответ на него мы получим уже после анонса.