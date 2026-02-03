Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода | The GEEK
close
The GEEK :: Новости :: Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода
Новости

Что известно о Samsung Galaxy S26 Ultra: дизайн, цена и дата выхода

Большое досье перед презентацией.

Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 20:16

Флагманская линейка Ultra давно перестала быть просто «старшей моделью Galaxy S». Для Samsung серия Ultra стала витриной технологий, полигоном для экспериментов и способом показать, куда движется весь Android-сегмент. Galaxy S26 Ultra в этом смысле выглядит особенно показательным.

На момент начала 2026 года вокруг устройства уже накопилось достаточно утечек, рендеров и противоречивых инсайдов, чтобы сложить общую картину. Ниже — разбор всего, что на данный момент известно о Samsung Galaxy S26 Ultra.

Дизайн и корпус

Первые официальные промо-материалы, опубликованные инсайдером Эван Бласс, подтвердили то, о чём говорили CAD-рендеры ещё осенью 2025 года.

photo_2026-02-02_01-17-18-e1769984291772

Galaxy S26 Ultra стал заметно мягче визуально:

  • углы корпуса скруглены сильнее, чем у S25 Ultra
  • общая геометрия выглядит менее «кирпичной»
  • смартфон воспринимается ближе к Fold-эстетике, чем к прошлым Ultra

Блок камер переработан. Три крупных сенсора теперь расположены вертикально и объединены общим островком, напоминающим модуль камеры у Galaxy Z Fold 7.

Кнопки питания и громкости остались на привычных местах. Стилус S Pen по-прежнему встроен в корпус, что подтверждено как рендерами, так и утечками от Ice Universe.

Цвета и маркетинг

Официальное промо показало Galaxy S26 Ultra в фирменном цвете UltraViolet (ультравиолет). По описанию инсайдеров, именно он станет ключевым для рекламной кампании. Samsung явно делает ставку на визуальную идентичность Ultra, как отдельного бренда внутри линейки Galaxy.

Ранее в сети появлялись макеты устройства в серебристом, золотистом и оранжевом цветах. Оранжевый вариант вызвал особенно бурную реакцию, поскольку его сравнили с оранжевым iPhone 17 Pro. В Samsung тут же начали обвинять в копировании.

Однако стоит учитывать важный момент: подлинность тех макетов так и не была подтверждена. Более того, OnLeaks публично усомнился в их происхождении, предположив, что изображения могли быть сгенерированы ИИ.

На данный момент единственный цвет, который можно считать подтверждённым — UltraViolet.

Экран

Если утечки подтвердятся, дисплей станет одной из главных причин существования Galaxy S26 Ultra. По данным сразу нескольких источников, Samsung готовит новое поколение защитного стекла Gorilla Glass с тремя ключевыми особенностями:

  • встроенное антибликовое покрытие
  • повышенная защита от повреждений
  • технология приватного отображения

Функция Privacy Display будет эксклюзивной для модели Ultra. Экран станет менее читаемым под углом, что решает проблему «подсматривания» в общественных местах без использования плёнок.

privacy-display
privacy-display-1

Дополнительно ожидается внедрение технологии Color Filter on Encapsulation, уже применяемой в складных смартфонах Samsung. Она позволяет убрать поляризатор, сделать панель тоньше и повысить энергоэффективность.

Реакция рынка на утечки оказалась показательной. Китайские производители аксессуаров уже выразили недовольство, так как подобные экраны делают защитные стёкла и плёнки менее востребованными.

Камеры

Подробных характеристик камер пока нет, но по утечкам можно сделать несколько выводов:

  • Samsung продолжает ставку на крупные сенсоры
  • конфигурация камер стала более унифицированной
  • упор делается на алгоритмы и обработку
  • 200 Мп, как база

Вероятно, Ultra снова станет эталоном по зуму и ночной съёмке. Кардинального редизайна камеры ждать не стоит, но переработка модуля намекает на обновление сенсоров и оптики.

Батарея и зарядка

По одной версии, Galaxy S26 Ultra получит аккумулятор на 5500 мАч с поддержкой проводной зарядки 65 Вт. Такой апгрейд стал бы самым значительным за последние годы и позволил Samsung наконец выйти из тени китайских брендов по скорости зарядки.

По другой версии, озвученной инсайдером Ice Universe, ёмкость останется на уровне 5000 мАч, а зарядка ограничится 60 Вт.

Точка соприкосновения у всех инсайдов одна:

  • зарядка станет быстрее, чем 45 Вт
  • появится поддержка беспроводной Qi2 до 25 Вт
  • корпус при этом станет тоньше

По слухам, толщина Galaxy S26 Ultra может составить около 7,9 мм, что выглядит особенно интересно на фоне возможного роста батареи.

S Pen

Несмотря на слухи прошлых лет, Samsung не отказывается от встроенного S Pen. Стилус снова будет размещён в корпусе и остаётся важной частью философии Ultra.

Никаких данных о радикальных изменениях в самом S Pen пока нет. Скорее всего, речь идёт о точечной оптимизации и улучшении отклика, а не о новых функциях.

Дата презентации и старт продаж

samsung-galaxy-s26-ultra-leaks-february-25-2026

По текущим данным:

  • презентация серии Galaxy S26 ожидается 25 февраля 2026 года
  • мероприятие пройдёт в Сан-Франциско
  • старт продаж намечен на 11 марта

Официального подтверждения этих дат пока нет, но они совпадают с типичным графиком Samsung последних лет.

Цена

По предварительным данным, Samsung Galaxy S26 Ultra подорожает незначительно. На домашнем рынке в Южной Корее цена может вырасти примерно на 6% — до 1,8 млн вон. Причина банальная: рост стоимости памяти.

Если аналогичный сценарий повторится в США, базовая версия 12/256 ГБ может подорожать с $1300 до $1380–1400.

Существенным ростом это назвать сложно, но для Ultra-линейки такой шаг выглядит ожидаемым.

Предварительный вывод

Если слухи про дисплей и зарядку подтвердятся, S26 Ultra станет одним из самых технологически насыщенных смартфонов 2026 года.

Главный вопрос остаётся прежним: насколько все эти улучшения будут заметны в реальной жизни, а не только на слайдах презентации. Ответ на него мы получим уже после анонса.

id·218864·20260203_2016
Subnautica: Below Zero выйдет на смартфонах в марте 2026 года
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя
Разработчики Rust Mobile набирают контент-мейкеров из России
HONOR X8d с батареей 7000 мАч и тонким корпусом появился в России
Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?
Samsung Galaxy S26 Ultra показали на официальном промо до презентации
Вышел Realme 16 в дизайне iPhone Air и с зеркальцем в блоке камер
Samsung Galaxy S26 Ultra утёк до анонса: известны дизайн и характеристики
Компактный OPPO Reno15 Pro 5G выйдет на российском рынке
OPPO Reno 15 5G и Reno 15 F вышли в России: цены
Официально: Nothing Phone (4) не выйдет в 2026 году
Apple и Samsung доминируют: топ-10 самых продаваемых смартфонов 2025 года
Galaxy Z Flip7 получил специальное издание к Играм 2026 года
Samsung Galaxy S26 Ultra получит революционный экран: антиблик, приватность и улучшенная защита
Браузер Samsung для Windows теперь доступен во всем мире
В Индии накрыли производство поддельных Samsung Galaxy
Samsung может оснастить Galaxy Z Flip 8 собственным чипом Exynos 2600
Планшет Samsung Galaxy Tab A11+ вышел в России: цены

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  2. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  4. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  5. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  6. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры
Смотреть все обзоры