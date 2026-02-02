Samsung Galaxy S26 Ultra показали на официальном промо до презентации | The GEEK
Samsung Galaxy S26 Ultra показали на официальном промо до презентации

В сеть утекло первое официальное промо-изображение Samsung Galaxy S26 Ultra.
Редакция The GEEK сегодня в 07:00

Инсайдер Эван Бласс разослал подписчикам первое официальное промо-изображение будущего Samsung Galaxy S26 Ultra. Смартфон показан в фирменном цвете UltraViolet, который, по описанию, станет ключевым для маркетинговой кампании.

photo_2026-02-02_01-17-18

Утечка стала первым рекламным материалом, напрямую связанным с серией Galaxy S26. Промо подтверждает ранее утекшие CAD-рендеры. Смартфон получил обновлённый блок камер: три крупных сенсора расположены вертикально и объединены общим островком, как у Galaxy Z Fold 7. Камерный модуль заметно выступает и выполнен в двухслойной конструкции.

Также на изображении видны слегка скруглённые углы корпуса. Они стали мягче по сравнению с Galaxy S25 Ultra. Кнопки громкости и питания остались на привычных местах, рядом со смартфоном показан стилус S Pen, что подтверждает его сохранение в линейке Ultra.

Ожидается, что презентация серии Galaxy S26 состоится 25 февраля в Сан-Франциско, а старт продаж запланирован на 11 марта.

id·218720·20260202_0118
