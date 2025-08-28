HUAWEI готовит к выходу наушники-клипсы FreeClip 2 и два новых планшета

4 сентября компания HUAWEI представит свой второй трифолд Mate XTs. Однако, это не единственная новинка, которую могут анонсировать на мероприятии. Об этом рассказал на Weibo авторитетный китайский инсайдер Digital Chat Station.

Главным дополнением к смартфону могут стать необычные наушники-клипсы HUAWEI FreeClip 2. Сообщается, что они сохранят свой оригинальный дизайн, но получат серьезные внутренние улучшения:

Улучшенный звук и активное шумоподавление;

Более высокую скорость беспроводной связи;

Поддержку технологии Nearlink, которая заметно превосходит Bluetooth по скорости.

Внешне наушники останутся прежними, но выйдут в новых цветах: белом, черном и синем.

Инсайдер также рассказал, что HUAWEI готовит два новых планшета. Первый — это сверхтонкий и легкий 8,8-дюймовый гаджет. Подробностей пока мало, но основной акцент будет сделан на портативности без ущерба для производительности.

Про вторую модель, MatePad 11.5 (2025), известно гораздо больше. Этот планшет нацелен на студентов и тех, кому нужно универсальное устройство для повседневных задач. Он получит:

LCD-экран с разрешением 2456×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц;

Процессор Kirin 8020;

Батарею на 10 100 мАч с быстрой зарядкой 40 Вт;

Толщину 6,1 мм и вес 515 г.

Планшет будет доступен в цветах Space Gray, Island Blue, Frost Silver и Feather Sand Purple. Стоимость — около $400.

Кроме того, согласно некоторым слухам, 4 сентября могут дебютировать умные часы Watch GT6, наушники FreeBuds 7i, а также «умные дисплеи» Mate TV на базе HarmonyOS 5.