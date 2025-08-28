Второй трифолд HUAWEI Mate XTs получил дату выхода | The GEEK
Новости

Второй трифолд HUAWEI Mate XTs получил дату выхода

Он сохранит общую концепцию предшественника..

HUAWEI готовится к новой громкой премьере — уже 4 сентября будет представлен второй трифолд компании, который получил название Mate XTs. Новинка является своего рода развитием оригинального Mate XT.

Смартфон сохранит общую концепцию предшественника, но получит несколько заметных улучшений. Он выйдет сразу в четырех цветах: черном, красном, белом и фиолетовом. Первые два оттенка знакомы по оригинальной модели, а вот белый и фиолетовый стали абсолютно новыми для серии.

Mate XTs выйдет в разных конфигурациях памяти: версии с 12 или 16 ГБ оперативной памяти, а также с накопителем на 256, 512 или 1024 ГБ. Оформить предзаказ на устройство уже можно через официальный магазин VMall.

Официальных подробностей о «железе» HUAWEI Mate XTs пока нет. По слухам, что он получит сверхпрочное стекло и станет надежнее предшественника, а в основе устройства будет чип Kirin 9020, как у серии Pura 80.

Напомним, в сентябре 2024 года как раз дебютировала первая в мире тройная раскладушка HUAWEI Mate XT Ultimate Design. Смартфон получил дисплеи 6,4″, 7,9″ и 10,2″, 16 ГБ оперативной и до 1024 ГБ постоянной памяти, основную 50-мегапиксельную камеру с OIS и аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 66 Вт.

id·208887·20250828_0930
Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
