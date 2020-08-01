Hitman 3 будет временным эксклюзивом в EGS

Студия IO Interactive опубликовала свежий трейлер Hitman 3, заявив, что игра будет временно (год после релиза) доступна только в магазине Epic Games Store. Лишь после этого она выйдет в Steam.

Разработчики заявили, что «Эпики» дали им полную свободу действий. Не контролировали процесс разработки и не требовали компромиссов. Таким образом, игра создана такой, как задумывали в IO Interactive. Потому она наверняка понравится и геймерам.

Игра станет, как утверждается, драматическим завершением трилогии о киллерах, а Агенту 47 предстоят самые важные контракты в его карьере.

Генеральный директор компании Хакан Абрак заявил, что самостоятельное распространение Hitman 3 — большой шаг для коллектива в достижении амбициозных целей в качестве независимой студии. А партнёрство с Epic Games обеспечило разработчикам свободу в создании именно такой игры для фанатов и сообщества, какую они и хотели воплотить.

Также в IO Interactive подтвердили возможность переноса прогресса и локаций из Hitman 1 и 2 в грядущее продолжение.